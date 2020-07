VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è uscito vittorioso da Lazio-Milan dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma anche grazie agli ingressi di giocatori freschi dalla panchina, quali, per esempio, Lucas Paquetá ed Ante Rebić, oltre che per la buona prova di Alexis Saelemaekers. Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa sulle scelte per il suo Milan in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓