Jankulovski, messaggio all’Italia mentre guarda Milan-Manchester (VIDEO)

NEWS MILAN – Un bel messaggio da Marek Jankulovski per l’Italia afflitta dall’emergenza coronavirus: “Oggi sono rimasto 90 minuti davanti la tv a guardare Milan-Manchester United 3-0 del 2007. Emozioni, nostalgia, tifosi fantastici, partita perfetta. Spero che i tifosi tornino presto allo stadio. Forza Milan e Forza Italia: stiamo ora a casa e poi torniamo più forti. Un saluto da Janku”.

Bellissimo messaggio di Jankulovski, che posta anche tre video in cui sta guardando in tv quella semifinale di Champions League del 2007, vinta dal Milan con una partita perfetta sotto una pioggia battente. Ottenuta la qualificazione alla finale di Atene, il resto è storia.

In serata un altro ex Milan ha parlato di coronavirus e non solo. Gianluca Lapadula ricorda l’esperienza rossonera e il perché dell’addio >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android