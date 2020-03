Inzaghi: “Albertini? Io a un amico non do dell’ignorante” | VIDEO

VIDEO – Filippo Inzaghi, in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a ‘Sky Sport’, ha espresso la ferma volontà di riprendere i campionati dopo l’emergenza coronavirus. Un’esternazione che non ha fatto assolutamente piacere a Demetrio Albertini, che sui social lo ha definito ‘ignorante’. Da qui l’ex bomber rossonero ha alzato a voce contro ‘le parole senza stile e di basso livello’ di Albertini. Poi l’ultimo ammonimento ‘Lui mi definisce un amico? Io a un amico non do dell’ignorante’.

