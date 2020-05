NEWS MILAN – Ricordate la vittoria dell’11 maggio 2001? Inter-Milan 0-6, bene. Ora riguardiamo i gol in 8-bit, come fosse uno dei primissimi videogame. In realtà sarebbe più giusto chiamarli 6-bit, visto il risultato del match (si scherza, ndr).

Nel caso non fosse chiarissimo il video, potete rivedere i gol di quell’Inter-Milan 0-6 in qualità maggiore >>>

