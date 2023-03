Durante un allenamento della Georgia, il portiere Mamardashvili prende in giro Kvaratskhelia: "Segni solo in Italia"

Nonostante un momenti di forma eccezionale, Khvicha Kvaratskhelia non riesce a segnare al suo connazionale durante un allenamento della Georgia, il portiere Mamardashvili lo prende in giro: "Segni solo in Italia"