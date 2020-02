VIDEO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato delle ambizioni del suo Monza, il cui obiettivo è quello di centrare la Serie A in tempi brevissimi. Interrogato sul club rossonero, non ha nascosto di esserne rimasto un tifoso sfegatato. Ecco le sue parole.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android