Fiorentina-Milan, Pioli: “Abbiamo compromesso la partita con i nostri errori”

VIDEO MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, si è detto amareggiato per la vittoria mancata della sua squadra. I rossoneri, paradossalmente, hanno staccato la spina dopo l’espulsione di Dalbert e hanno concesso tantissimo alla Viola, che ha acciuffato il pari con un rigore abbastanza discutibile. Per il tecnico, sono state commesse troppe ingenuità e, se non si ha la lucidità e l’equilibrio giusto, è difficile vincere le partite.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android