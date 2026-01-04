PIANETAMILAN i nostri video Ex Milan, Joao Felix perde la calma dopo la sconfitta dall’Al Nassr
SOCIAL
Ex Milan, Joao Felix perde la calma dopo la sconfitta dall’Al Nassr
L'Al Ahli vince contro l’Al Nassr. A fine partita l'ex attaccante del Milan. Joao Felix perde la calma. Ecco il video da Gazzetta.it
La vittoria dell’Al Ahli contro l’Al Nassr segna la prima sconfitta stagionale della squadra di Jorge Jesus. A fine partita l'ex attaccante del Milan. Joao Felix affronta duramente il ds dell'Al Ahli Rui Pedro Braz. Ecco il video da Gazzetta.it.