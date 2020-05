Donnarumma, le sue 5 migliori parate della stagione 2019/2020 | VIDEO

VIDEO MILAN – Dopo questo periodo caratterizzato dall’emergenza coronavirus, il Milan dovrà fare i conti con la questione legata a Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2021, ragion per cui non c’è più tempo da perdere per pensare al suo rinnovo.

Un rinnovo necessario per il futuro della porta del Milan, che con Donnarumma è decisamente in buone mani. Vedere per credere: ecco le sue cinque migliori parate della stagione 2019/2020.