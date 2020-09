Crotone-Milan 0-2, le parole di Pioli su Tonali e Brahim Díaz

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto per le prestazioni offerte da Sandro Tonali e Brahim Díaz in Crotone-Milan 0-2. La gara si è giocata ieri pomeriggio allo ‘Scida‘ e ha visto vincere il Milan per la seconda volta in campionato. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Pioli in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.