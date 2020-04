Coronavirus, Pasqua in fuga: a Milano controlli della Polizia

Fuga dalle città. Non è un nuovo film, ma sembra esser diventato un nuovo Sport Nazionale: provare a scappare dalle proprie abitazioni, provando a raggiungere altre località (mare, montagna, seconde case), in barba a tutte le norme di isolamento e distanziamento sociale.

Per questo, il Premier Giuseppe Conte ha allungato il Lockdown fino al 3 Maggio (dopo tutte le festività e i ponti vacanzieri) e il questore di Milano Sergio Bracco ha disposto per il week end di Pasqua un sistema di controlli a tappeto per bloccare sul nascere le eventuali fughe dalla città. 50 pattuglie (contro le consuete 20) distribuite su tutte le 24 ore della giornata, per non farsi prendere in contropiede dai furbetti intenzionati a partire nella notte. Una stretta sorveglianza che si protrarrà fino al lunedì di Pasquetta e che prevede l’utilizzo anche di droni ed elicotteri della Polizia.

“Non solo è controproducente non rispettare le norme, ma è tafazzismo”, ha sentenziato a Sky Tg 24 il prefetto di Milano Renato Saccone. Dall’altra parte, il monito del sindaco Giuseppe Sala: “Sono in crescita gli spostamenti, dobbiamo restare a casa, anche a Pasqua”.

Particolarmente controllate le strade che portano a luoghi di villeggiatura. La paura è che molta gente voglia spostarsi nelle seconde case sparse per l’Italia, vanificando gli sforzi fatti finora per contrastare il Coronavirus.

Un campanello d’allarme era già scattato in questi giorni, con tante, troppe, persone in coda per fare la spesa ai supermercati. Un assembramento di gente (spesso senza il consueto rispetto delle distanze di sicurezza) che ha inquietato – e non poco – le autorità e il Governo.