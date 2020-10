CELTIC-MILAN: Europa League, la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Cambia, ma non troppo. Dopo la vittoria di sabato, i rossoneri di Stefano Pioli sono chiamati a un’altra prova: l’esordio in Europa League. Giovedì sera si giocherà infatti Celtic-Milan, prima giornata del girone. Pioli è intenzionato a fare turnover, ma senza esagerare, anche perché per molti ruoli non ha troppa scelta. Resta immutata, gioco forza, la difesa. A centrocampo dovrebbe entrare Sandro Tonali, così come Brahim Diaz sulla destra. Nella video news la probabile formazione di Pioli al completo per l’esordio nella fase finale della competizione europea.

