Calciomercato – Werner chiama Milan, Inter e Juventus | News

CALCIOMERCATO – Un sogno condiviso, ma che solo uno riuscirà a realizzare. Un sogno che ha un nome e un cognome: Timo Werner, centravanti del RB Lipsia e che con ogni probabilità lascerà la propria squadra nel prossimo mercato. Il Bayern Monaco sembrava essere in vantaggio, anche perché nel contratto del tedesco sono presenti due clausole: una da circa 60 milioni per tutti e una da 30 milioni per i bavaresi. Tuttavia, proprio Timo Werner ieri ha dichiarato: “Preferirei una sfida in un campionato estero più che il passaggio al Bayern”.

Parole che hanno ovviamente attirato l’attenzione di tutti gli altri club. In particolare, il Milan nelle ultime settimane era stato molto accostato a Werner, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Ralf Rangnick, con cui Werner ha un ottimo rapporto. Su di lui però ci sono anche Inter e Juventus, che hanno drizzato le antenne. In vantaggio, però, in realtà pare esserci il Liverpool, che da tempo lavora sul giocatore. Di certo, la prossima estate sarà molto calda per Werner, che deciderà il proprio futuro. Il Milan continua a sperare e Werner è uno dei possibili rinforzi in attacco, anche se il prezzo è decisamente molto più alto rispetto a quello di quasi tutti gli altri candidati. Per tutte le dichiarazioni di Werner LEGGI LA NOTIZIA >>>

