CALCIOMERCATO – Vice Donnarumma: tutti i nomi / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Tra i pali il Milan può contare su Gianlugi Donnarumma, ma dopo la cessione di Pepe Reina alla Lazio, i rossoneri sono a caccia di un nuovo secondo portiere. La prima scelta rimane Asmir Begovic, che nella seconda parte della scorsa stagione è stato preso in prestito dal Bournemouth. Ha convinto per qualità e personalità nello spogliatoio. La richiesta del club inglese è di 2 milioni, ma il bosniaco chiede altrettanti soldi di stipendio. Troppi per il Milan, che vuole una soluzione low cost. Ecco perché spuntano i nomi di Marco Sportiello, classe 1992 dell’Atalanta, e Andrea Consigli, classe 1987 del Sassuolo. I cartellini costano rispettivamente 2 e 3 milioni, ma lo stipendio è molto più basso. Inoltre sono italiani e l’idea piace a Paolo Maldini. Nella video news le ultime.

