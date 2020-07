Calciomercato – Vertonghen lascia il Tottenham: Roma e Inter pronte | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Questa mattina, con un post pubblicato sul suo account ufficiale su ‘Twitter‘, Jan Vertonghen, classe 1987, difensore centrale belga, ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Tottenham e che, pertanto, sarà libero sul mercato a parametro zero in vista della stagione 2020-2021.

“Il mio tempo con questo club è finito. E’ un giorno triste, per diverse ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho trovato qui, mi mancheranno lo staff, questo stadio fantastico e ovviamente mi mancheranno i tifosi”, ha scritto Vertonghen, pubblicando qualche scatto dei suoi momenti più belli delle otto stagioni trascorse con la maglia degli ‘Spurs‘, che indossava dal 2012, quando era stato acquistato dall’Ajax.

L’esperienza londinese di Vertonghen si conclude, dunque, con 315 gare tra campionato e coppe e 12 gol all’attivo. Dove finirà, adesso, Vertonghen? In Italia, l’esperto difensore belga piace all’Inter di Antonio Conte (e ha nel connazionale Romelu Lukaku uno sponsor d’eccezione) ed alla Roma di Paulo Fonseca, che ‘rischia’ di dover sostituire Chris Smalling, il quale dovrebbe rientrare al Manchester United per fine prestito.

Attenzione, però, perché secondo il ‘Sun‘ anche il Manchester City di Pep Guardiola starebbe facendo più di un pensierino al calciatore … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER E CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

