CALCIOMERCATO – Upamecano prima scelta, ma… / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan deve intervenire sul mercato soprattutto in difesa, dove probabilmente saluterà Mateo Musacchio e non è certa neanche la conferma di Simon Kjaer. Inoltre, l’obiettivo è quello di allungare il pacchetto. Serivrà un giocatore di alto livello, ma la politica rimane la stessa: giovani e forti. Ecco perché il primo obiettivo è Dayot Upamecano, francese classe 1998 del RB Lipsia. Il Milan di Ralf Rangnick sta provando a sfruttare il fatto che il contratto sia in scadenza nel 2021, ma il prezzo è comunque altissimo: 45 milioni. Inoltre, il club tedesco vorrebbe raggiungere il rinnovo. Operazione complicata, ma Rangnick insiste. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

