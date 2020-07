CALCIOMERCATO – Tre rinnovi a sorpresa: le ultime / Milan News

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Arrivata, a sorpresa, l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli, senza dunque l’arrivo di Ralf Rangnick, adesso tutti i tifosi milanisti aspettano anche un altro rinnovo: quello di Zlatan Ibrahimovic. C’è grande attesa per capire se lo svedese resterà al Milan o no.

La risposta alla domanda dovrebbe essere sì: resterà. Quello di Ibra però non è il solo rinnovo di cui il club deve occuparsi. In bilico ci sono anche Hakan Calhanoglu e, a sorpresa, Giacomo Bonaventura, per il quale si è aperto un piccolo spiraglio. Nella video news tutte le ultime a riguardo. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>