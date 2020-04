Calciomercato Torino – I granata sognano Choupo-Moting: le ultime | News

CALCIOMERCATO TORINO – Il Torino di Urbano Cairo sogna un grande colpo di calciomercato per l’estate: i granata, infatti, potrebbero mettere le mani su Eric Maxim Choupo-Moting, classe 1989, attaccante tedesco naturalizzato camerunense, autore, in questa stagione, con il PSG, di 5 gol in 17 gare totali.

Choupo-Moting, che nella passata estate era stato trattato anche dal Lecce, si libererà, infatti, dal club della Capitale francese a parametro zero dal prossimo 1° luglio ed il Torino ha fiutato l’affare: per il centravanti, ex Schalke 04 e Mainz in Germania e Stoke City in Inghilterra, sarebbe pronto un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022.

Choupo-Moting, a Parigi, prende 4 milioni di euro netti a stagione: in granata dovrebbe accontentarsi della metà, 2 milioni l’anno, ma per convincerlo potrebbe essere inserita, nel suo contratto, un’opzione per il prolungamento per una terza stagione. Choupo-Moting, al Toro, andrebbe a sostituire Simone Zaza, dato per partente, ed affiancherebbe il capitano Andrea Belotti in una coppia da urlo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL TORINO >>>