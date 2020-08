CALCIOMERCATO – Tonali, sorpasso: Maldini fa sul serio / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan è scatenato e Paolo Maldini ha messo nel mirino Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe 2000. Considerato tra i migliori in Italia, sembrava essere a un passo dall’Inter. I nerazzurri però non hanno affondato e non sembrano intenzionati a farlo nel breve. Così Tonali, milanista da sempre, sta spingendo per la soluzione rossonera. L’offerta presentata da Maldini è importantissima e il Brescia sta solo cercando di capire se i nerazzurri sono pronti o no a chiudere. In caso contrario, il Milan potrebbe davvero concludere l’affare e portare Tonali in rossonero. Nella video news tutte le ultime a riguardo.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>