CALCIOMERCATO – Todibo di nuovo nel mirino, le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Inseguito con insistenza a gennaio, per poi virare su Simon Kjaer, adesso Todibo potrebbe diventare compagno di squadra del danese. Il Milan ha deciso di confermare Kjaer, riscattandolo dal Siviglia, ma con ogni probabilità saluterà Mateo Musacchio, in uscita a un anno dalla scadenza del contratto. Dall’argentino, il Diavolo conta di guadagnare almeno 9 milioni, che potrebbero essere reinvestiti proprio su Todibo. I rossoneri sono a caccia di un difensore giovane e forte e il francese piace da tempo. A gennaio era poi andato allo Schalke 04, che però non l’ha riscattato. Così il Barcellona pare aver abbassato le pretese. Ora può partire per 14 milioni e, forse, anche di nuovo in prestito con diritto. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

