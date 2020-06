CALCIOMERCATO – Szoboszlai primo obiettivo di Rangnick / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Non sarà facile raggiungerlo, ma Ralf Rangnick ha messo Dominik Szoboszlai in cima alla lista delle priorità. Il centrocampista del RB Salisburgo, scoperto proprio da Rangnick è destinato a fare il salto in un grande club il prossimo anno e ci sono tantissime squadre interessate, anche da Inghilterra e Germania. In modo particolare, però, piace alla Lazio. Come detto, però, Rangnick lo reputa una pedina fondamentale per il suo nuovo Milan. Ecco perché farà di tutto per raggiungerlo. Il Salisburgo però spara alto e chiede almeno 25 milioni. Il Milan non si spinge oltre i 13,5 milioni, ma probabilmente si potrebbe avvicinare con l’inserimento di diversi bonus. La volontà del classe 2000 sarà fondamentale. Le ultime nella video news. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓