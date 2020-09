CALCIOMERCATO – Soumaré se non si arriva a Bakayoko / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Dopo aver chiuso i primi acquisti, ora il Milan sta cercando di mettere a segno anche il colpo Tiemoue Bakayoko, centrocampista classe 1994 del Chelsea, con cui si lavora per il ritorno del francese. C’è ancora un po’ di distanza, ma alla fine si dovrebbe chiudere con un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 25,5 milioni. Baka è la prima scelta, essendo già “rodato” in rossonero. Nel caso in cui non si arrivasse a lui, la prima alternativa è Boubakary Soumaré: anche lui francese, classe 1999, è di proprietà del Lille. I rapporti col club francese sono ai minimi termini: il contratto scadrà nel 2022 e non c’è intenzione di rinnovarlo. Ecco perché si vuole provare a cederlo ora. La richiesta è troppo alta ed eventualmente il Milan proverà a prenderlo per 24,5 milioni. Ecco tutte le ultime in questa video news.

