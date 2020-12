CALCIOMERCATO – Simakan per la difesa: la scheda / Milan News

VIDEO MILAN NEWS – Il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa. Un centrale a gennaio arriverà e Paolo Maldini e Frederic Massara hanno individuato in Mohamed Simakan il nome giusto. Il centrale francese classe 2000 piace per qualità e per miglioramento in prospettiva. Si è già dimostrato molto valido ed è ancora molto giovane. La richiesta dello Strasburgo è di 15 milioni. Il Milan si sta avvicinando sempre di più e la sensazione è che alla fine l’operazione si possa concludere positivamente. Nella video news la sua scheda.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>