CALCIOMERCATO – Scelto il terzino, ha vinto il ballottaggio / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Come ormai noto, il Milan ha deciso di cambiare sulla fascia destra di difesa. I rossoneri sono pronti a sacrificare Davide Calabria per almeno 9,5 milioni, che sarebbero di plusvalenza netta. Al suo posto hanno scelto Serge Aurier, terzino del Tottenham, che pare aver vinto il ballottaggio con Denzel Dumfries, del PSV Eindhoven. Ivoriano, classe 1992, è stato scelto con il benestare anche di Zlatan Ibrahimovic, con cui è stato compagno ai tempi del Paris Saint-Germain. L’operazione sembra destinata ad andare in porto, anche perché Aurier non è una prima scelta di Josè Mourinho. C’è però una distanza di 5 milioni tra domanda e offerta: il Milan offre 15 milioni, gli Spurs ne chiedono 20. Possibile chiusura a 16, magari con qualche bonus. Nella video news le ultime.

