CALCIOMERCATO – Scamacca vice Ibrahimovic? La scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – A gennaio c’è la possibilità che il Milan acquisti un attaccante che possa dare ogni tanto il cambio a Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981. Tuttavia, Paolo Maldini ha espresso la volontà di non intervenire in quel ruolo. Qualche giocatore viene comunque monitorato. Tra questi c’è sicuramente Gianluca Scamacca, classe 2000 del Genoa, con cui sta vivendo un’ottima stagione. Nella video news la sua scheda per scoprire tutti i suoi numeri e le sue caratteristiche.

