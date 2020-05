CALCIOMERCATO – Sabitzer: chi è la richiesta di Rangnick / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Un Milan rivoluzionato e rivoluzionario, quello che ha in mente Ralf Rangnick.

Il manager tedesco è prossimo al passaggio in rossonero e valuta come modificare la rosa milanista. Qualche innesto di qualità servirà, soprattutto a centrocampo, e Rangnick sembra intenzionato a pescare in un mare conosciuto: quello delle squadre Red Bull.

Una delle richieste esplicite è stato Marcel Sabitzer, austriaco classe 1994 del RB Lipsia. Può giocare da ala o da centrocampista. Tuttavia, il suo trasferimento è complicato, visto che i tedeschi chiedono almeno 35 milioni. Nel video scopriamo di più su di lui. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

