CALCIOMERCATO – Romagnoli, le ultime sul rinnovo / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – In agenda in casa Milan ci sono diversi appuntamenti importanti. Tra questi anche il rinnovo del capitano Alessio Romagnoli. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma c’è la volontà di non arrivare a una stagione dalla scadenza come con Gianluigi Donnarumma. Anche perché si dovrà parlare anche in questo caso con Raiola e, anche in questo caso, non sarà affatto semplice arrivare alla firma. Romagnoli percepisce attualmente 3,5 milioni e Raiola chiederà un aumento importante, da top player e da capitano quale è. Il Milan sembra pronto ad accontentarlo, ma ci sarà un lungo braccio di ferro. Nella video news le ultime.

