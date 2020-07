Calciomercato Roma – Zaniolo vuole il rinnovo, il club aspetta … | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, nonostante i quasi 150 milioni di euro di passivo in bilancio, la Roma non ha alcuna intenzione di cedere, in questa sessione di calciomercato, il suo maggiore talento, Nicolò Zaniolo.

Il ragazzo, classe 1999, è valutato dalla società giallorossa almeno 70 milioni di euro ma, se proprio dovrà partire, ciò avverrà nell’estate 2021. Per il momento, l’intenzione della Roma è quella di godersi il suo numero 22 ancora una stagione, con il chiaro obiettivo di riportare la squadra in Champions League.

Zaniolo condivide il piano del club, ma vorrebbe un rinnovo di contratto, con adeguamento dello stipendio, in virtù di quanto fatto vedere in queste prime due stagioni con la maglia della Roma. Zaniolo si aspetterebbe un ingaggio di 3 milioni di euro netti l’anno. La Roma, però, da quell’orecchio sembra non volerci sentire.

Il calciatore, nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, d’altronde è blindato da un contratto in essere fino al 30 giugno 2024 e, pertanto, dal punto di vista del club capitolino, non c’è alcuna fretta per doverlo ritoccare. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

