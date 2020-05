Calciomercato Roma – Tutto su Mkhitaryan: la proposta giallorossa | News

CALCIOMERCATO ROMA – Giunto in prestito oneroso, per 3 milioni di euro, dagli inglesi dell’Arsenal nel corso dell’ultima estate di calciomercato, il centrocampista offensivo Henrikh Mkhitaryan, classe 1989, ha fatto bene in Italia con la maglia della Roma prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus.

Mkhitaryan, armeno che ha indossato anche le maglie di Manchester United e Borussia Dortmund, ha infatti disputato 20 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia (qualche infortunio muscolare di troppo per lui …), segnando 6 gol e fornendo 4 assist per i compagni. Rendimento giudicato sufficiente dal club per volerne la conferma.

Secondo quanto riferito dal sito web del tabloid britannico ‘Express’, però, la Roma non vorrebbe acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, insieme a Mino Raiola, agente del giocatore, starebbero studiando la soluzione più economica per consentire a Mkhitaryan di continuare ad indossare la maglia della Roma.

L’idea, dunque, sarebbe quella di proporre ai ‘Gunners’ il rinnovo del prestito anche per la stagione 2020-2021, inserendo, però, l’obbligo di riscatto del cartellino del fantasista nell’estate 2021. Per dire di sì alla proposta giallorossa, però, l’Arsenal dovrà prima rinnovare il contratto di Mkhitaryan. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>