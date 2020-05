Calciomercato Roma – Tutti su Zaniolo: ecco la richiesta giallorossa | News

CALCIOMERCATO ROMA – Nicolò Zaniolo, classe 1999, è in fase di recupero dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio. Nonostante il giovane centrocampista offensivo della Roma non sia sceso in campo per lungo tempo prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, per lui non mancano le pretendenti.

Inter e Juventus, in particolare, sarebbero pronte a fare follie, o quasi, per regalare Zaniolo rispettivamente ad Antonio Conte e Maurizio Sarri. L’Inter, nello specifico, sembrerebbe intenzionata a riportare Zaniolo a Milano, dopo che, due anni fa, la dirigenza nerazzurra lo aveva sacrificato nell’ambito dell’operazione che portò Radja Nainggolan dalla Capitale sui Navigli.

All’epoca il cartellino di Zaniolo fu valutato circa 4,5 milioni di euro più il 15% di un’eventuale, futura rivendita. Oggi, quel valore è irrisorio per un giocatore che ha dimostrato lampi purissimi di talento e classe. La Roma, nel caso salti la cessione del club da James Pallotta e Dan Friedkin, potrebbe ritrovarsi costretta a sacrificare la sua stella.

Secondo ‘InterLive.it‘, i nerazzurri sarebbero tornati a bussare alla porta della Roma per chiedere, nuovamente, informazioni su una possibile cessione di Edin Dzeko e, invece, parlando della situazione di Zaniolo, si sarebbero sentiti chiedere dalla Roma ben 80 milioni di euro. A quella cifra, logicamente, l’Inter non arriverebbe: contropartite tecniche come Valentino Lazaro e Andrea Pinamonti, però, non interessano ai giallorossi.

Sullo sfondo, per Zaniolo, c’è anche la Juventus. I bianconeri, che pur amerebbero acquistarlo, però, finora non sono andati oltre la proposta di uno scambio con il cartellino di Federico Bernardeschi. Con l’aggiunta di tanto contante nell’affare, appare ad oggi più probabile e realistica questa soluzione per Zaniolo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>