Calciomercato Roma – Tre top club su Cengiz Ünder | News

CALCIOMERCATO ROMA – Il bilancio della Roma è in profondo rosso: quasi 130 milioni di euro di debiti per il club capitolino e la necessità, impellente, di sistemare i conti il prima possibile. Ecco perché, in estate, la Roma metterà sul mercato qualche pezzo pregiato del suo arsenale, sperando, al contempo, di mantenere una squadra competitiva.

Per salvaguardare le stelle, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo ed Edin Dzeko, i giallorossi cercheranno di vendere elementi quali, per esempio, Justin Kluivert e Cengiz Ünder, che hanno mercato in Italia ed all’estero. Sull’esterno offensivo turco, classe 1997, non un titolare fisso della squadra di Paulo Fonseca, c’è da registrare il forte interesse di tre top club.

Cengiz Ünder, infatti, piace molto al Napoli, alla Juventus ed al Borussia Dortmund. La Roma valuta il suo cartellino 30 milioni di euro, ma tale cifra può anche essere abbattuta mediante l'inserimento di una contropartita tecnica in un'eventuale operazione di calciomercato. Il Napoli, in particolare, dopo i contatti dello scorso 26 giugno, riportati da 'calciomercato.it', starebbe studiando una proposta per i giallorossi.