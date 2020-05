Calciomercato Roma – Todibo obiettivo giallorosso: il punto | News

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma, con tutta probabilità, non riuscirà a confermare, per la stagione 2020-2021, l’inglese Chris Smalling, destinato a far rientro al Manchester United per fine prestito. Motivo per cui Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, si sta già guardando intorno alla ricerca di un valido sostituto.

Tra i tanti profili valutati dalla Roma si erge quello di Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito allo Schalke 04. Dopo aver disputato appena 3 gare in blaugrana nella prima parte di stagione, Todibo si era trasferito in Germania a gennaio, ma lo stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus gli ha consentito di scendere in campo appena 5 volte con i ‘Königsblauen‘ di Gelsenkirchen.

A fine stagione difficilmente lo Schalke 04 verserà i 25 milioni di euro previsti dagli accordi presi con il Barça e, pertanto, Todibo, che era stato lungamente trattato anche da Frederic Massara per il Milan, farà ritorno in Catalogna. Ripartirà? La Roma sferrerà un assalto decisivo? Nel suo contratto con i catalani, va considerato, è prevista una clausola rescissoria di 150 milioni di euro … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>