Calciomercato Roma – Taison ‘vede giallorosso’: le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – La scorsa estate il Milan era stato ad un passo da Taison Barcellos Freda, meglio conosciuto come Taison, trequartista brasiliano classe 1988 di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Il Milan aveva trovato l’accordo con il club ucraino sulla base di 30 milioni di euro ed il calciatore, più di 50 gol in Ucraina con le maglie di Metalist Kharkiv e dello stesso Shakhtar, non vedeva l’ora di approdare in rossonero.

Poi, però, il fondo Elliott Management Corporation aveva giudicato Taison troppo ‘vecchio’ ed oneroso per il progetto Milan, decidendo di non finanziare l’acquisto preventivato da Zvonimir Boban e Paolo Maldini.

Adesso, però, le porte dell’Italia, per Taison, potrebbero nuovamente spalancarsi. Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, infatti, la Roma sta spingendo forte per vestire il calciatore di giallorosso.

Paulo Fonseca, sin dal suo arrivo nella Capitale, proprio dallo Shakhtar Donetsk, infatti, aveva chiesto di poter portare con sé uno o due giocatori dal club ucraino. Ora la scelta sembra essere ricaduta proprio su Taison.

La Roma, comunque, continua a seguire anche altri elementi della squadra neroarancio, come Tetê e Viktor Kovalenko. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>