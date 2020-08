Calciomercato Roma – Smalling: “Sono devastato”. Potrà tornare? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – A differenza di Alexis Sánchez, che è riuscito a risolvere il suo contratto con il Manchester United (scadenza 30 giugno 2021) e che, nelle prossime ore, si legherà all’Inter con un accordo triennale da 7 milioni di euro netti l’anno, Chris Smalling non è riuscito a coronare il suo sogno di restare a giocare nella Roma.

Ieri, infatti, al termine dell’allenamento, Smalling ha svuotato il proprio armadietto di Trigoria, ha salutato tutti ed è ripartito alla volta di Manchester. I ‘Red Devils‘, infatti, hanno negato alla Roma il prolungamento del prestito del giocatore per disputare le ‘Final Eight‘ di Europa League, negato il prolungamento del prestito anche per la stagione 2020-2021 e rifiutato la proposta della Roma di acquisire il cartellino di Smalling a titolo definitivo per 15 milioni di euro, chiedendone 25, forti di un contratto in essere con il ragazzo fino al 30 giugno 2022.

“Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e non lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje Roma”, ha scritto Smalling sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, dimostrando quanto fosse intenzionato a rimanere in giallorosso.

Ma Smalling, magari tra qualche tempo, potrà tornare nella Capitale? Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la Roma, in questo momento, ha le mani legate su qualsiasi operazione di mercato poiché al centro di un delicato passaggio di proprietà. Una volta ultimato, però, prima dell’inizio del prossimo campionato, tornerà alla carica con il Manchester United per Smalling, sperando, stavolta, di spuntarla. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

