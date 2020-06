Calciomercato Roma – Si riaccende la pista Higuaín: i dettagli | News

CALCIOMERCATO ROMA – Juventus e Roma, come ormai noto, si stanno parlando in questi giorni: l’obiettivo delle due società è quello di mandare a segno qualche scambio, sul mercato, entro il prossimo 30 giugno, di modo da poter ‘aggiustare’ in corsa i rispettivi bilanci. In particolare, quello giallorosso fa registrare un inquietante -150 dopo appena 9 mesi dell’anno 2020.

Nei discorsi tra le società, oltre al nome di Nicolò Zaniolo, sono usciti anche quelli di Rolando Mandragora e Bryan Cristante, di Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, nonché quelli di Cristian Romero e Cengiz Ünder. Secondo quanto riferito da ‘7 Gold‘, però, bisognerà fare attenzione anche a quello di Gonzalo Higuaín, classe 1987, sotto contratto con la ‘Vecchia Signora‘ fino al 30 giugno 2021.

Già inseguito dalla Roma nella scorsa estate di calciomercato, Higuaín, adesso, potrebbe vestire davvero la maglia della Roma. L’idea di Fabio Paratici e Guido Fienga sarebbe quella di spedire il ‘Pipita‘ nella Capitale in cambio del bosniaco Edin Dzeko, che terminerebbe così la sua carriera indossando la maglia bianconera e lottando per il titolo e per la Champions League a Torino. Gli ingaggi dei due bomber sono simili e l’ipotesi di uno scambio di casacca non sarebbe poi così utopistica.

Su Dzeko, però, sarebbe tornata in corsa anche l'Inter, dietro precisa richiesta del tecnico Antonio Conte. Per Higuaín, dunque, la Roma dovrà accelerare …