Calciomercato Roma – Si chiude per Pedro: i dettagli dell’affare | News

CALCIOMERCATO ROMA – La doppietta del solito Edin Dzeko ha regalato, ieri sera allo stadio ‘Olimpico‘, il successo in rimonta alla Roma sulla Sampdoria. Ma, negli uffici di Trigoria, è già tempo di pensare al calciomercato.

Con il direttore sportivo Gianluca Petrachi sospeso dalle sue mansioni, è Morgan De Sanctis, con il CEO Guido Fienga, ad occuparsi delle operazioni in entrata ed in uscita dei giallorossi in vista della stagione 2020-2021.

E, secondo ‘Sky Sport‘, ce ne sarebbe già una in via di definizione. La Roma, infatti, abbraccerà presto Pedro Rodríguez, classe 1987, esterno offensivo spagnolo ex Barcellona che lascerà a parametro zero il Chelsea dopo cinque stagioni a Londra.

In questa tribolata annata, Pedro ha giocato appena 18 gare, finora, con i ‘Blues‘ di Frank Lampard, condite da 2 gol e 3 assist. Dal 1° settembre sarà un giocatore della Roma. Dovrebbe firmare un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con opzione sulla terza stagione.

L'ingaggio che Pedro dovrebbe percepire nella Capitale si aggirerà sui 3 milioni di euro netti l'anno.