Calciomercato Roma – Salta Friedkin: Zaniolo e Pellegrini via? | News

CALCIOMERCATO ROMA – Sembra essere saltata la cessione della Roma: la società giallorossa non passerà più dalle mani dell’imprenditore italo-americano James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Secondo quanto riferito da ‘Repubblica‘ oggi in edicola, infatti, l’operazione impostata da tempo, sulla base di 700 milioni di euro, si è arenata, in maniera forse definitiva, a causa della crisi economica scaturita dall’emergenza coronavirus.

Oggi l’obiettivo di Friedkin è salvaguardare i posti di lavoro dei suoi dipendenti e non più investire nella Roma. Pertanto, alla luce dei bilanci disastrosi della società capitolina, con un indebitamento di 278 milioni di euro evidenziato dall’ultima trimestrale e perdite in grande rialzo, è ipotizzabile qualche dolorosa cessione.

Pallotta, infatti, aveva versato i primi 89 milioni di euro dell’aumento di capitale di 150 milioni di euro deliberato lo scorso giugno: i restanti 61 andavano messi dal nuovo acquirente. Che non ci sarà più. La Roma, seppur riluttante, sarà costretta ad ascoltare le richieste per i propri gioielli, in primis Nicolò Zaniolo, classe 1999, e Lorenzo Pellegrini, classe 1996, centrocampisti nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

50 milioni di euro vale Zaniolo, fermo da mesi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio; 30 milioni di euro, come da valore della clausola rescissoria (pagabile in due rate) vale invece Pellegrini. Per trattenerli, il direttore sportivo Gianluca Petrachi dovrebbe riuscire nel miracolo di piazzare 15 esuberi