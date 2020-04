Calciomercato Roma – Piace Hysaj: ecco lo scambio con il Napoli | News

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, potrebbe esserci più di qualche movimento di calciomercato, in estate, sull’asse Roma-Napoli.

Società protagoniste? La Roma, in attesa del passaggio di proprietà, da James Pallotta a Dan Friedkin, ed il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Al club campano, infatti, piacciono Rick Karsdorp, terzino destro olandese che tornerà in giallorosso dopo la stagione trascorsa in prestito al Feyenoord e Cengiz Ünder, esterno offensivo turco che, a gennaio, era stato corteggiato anche dal Milan.

I due, in azzurro, diventerebbero l’alternativa a Giovanni Di Lorenzo il primo e il sostituto di José Maria Callejón il secondo. E a Roma chi andrebbe? I giallorossi hanno un vecchio pallino: Elseid Hysaj, classe 1994, terzino albanese in grado di giocare su ambedue le fasce.

Hysaj, che andrà in scadenza di contratto con il Napoli il 30 giugno 2021, sarebbe la chiave per dare il via libera alla triplice operazione. Per la soddisfazione di Paulo Fonseca. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>