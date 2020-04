Calciomercato Roma – Offerta dei giallorossi per Mertens: il punto | News

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Tempo‘ in edicola questa mattina, la Roma si è rifatta sotto per Dries Mertens, classe 1987, attaccante del Napoli che, dal prossimo 1° luglio, sarà libero sul mercato a parametro zero qualora non prolunghi il proprio contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

La Roma, dopo una serie di abboccamenti andati in scena nelle prime settimane del nuovo anno, si è fatta nuovamente sotto ora perché vorrebbe approfittare del momento di stallo nella trattativa tra Mertens ed il Napoli per il nuovo accordo e tentare di portare il belga in maglia giallorossa.

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, avrebbe messo sul piatto dell’entourage di Mertens un contratto triennale e vorrebbe regalare al tecnico Paulo Fonseca un calciatore ideale per il suo 4-2-3-1. Petrachi, però, sa anche come la Roma, al momento, non sia la prima scelta del calciatore.

Questo perché, economicamente, Chelsea, Monaco e, soprattutto, Inter, possono offrire a Mertens molto di più. I nerazzurri vogliono dargli un maxi-ingaggio più i bonus richiesti.