Calciomercato Roma – Occhi su Kean, ma concorrenza folta | News

CALCIOMERCATO ROMA – La scorsa estate Moise Kean, attaccante italiano classe 2000, lasciò la Juventus per trasferirsi all’Everton dietro pagamento di 27,5 milioni di euro. La sua stagione in Inghilterra, però, non è andata secondo le aspettative: mai considerato da Marco Silva, è stato un po’ rivalutato da Carlo Ancelotti, ma ha segnato appena un gol in Premier League, nel 2-2 interno contro il Newcastle.

A fine stagione, pertanto, Kean, assistito come noto da Mino Raiola, potrebbe tornare in Italia, per non perdere così confidenza con il campo, feeling con la rete, e, soprattutto, il giro della Nazionale di Roberto Mancini in vista dei Campionati Europei 2021. Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero‘ oggi in edicola, sulle tracce di Kean ci sarebbe soprattutto la Roma, desiderosa di regalare a Paulo Fonseca un centravanti di livello da affiancare ad Edin Dzeko.

Kean, sotto contratto con i 'Toffees' fino al 30 giugno 2024, potrebbe muoversi con la formula del prestito con diritto e/o obbligo di riscatto anche perché sul giocatore, giova ricordare, la Juventus si è riservata il diritto di pareggiare ogni eventuale proposta di acquisto a titolo definitivo del suo cartellino che dovesse giungere all'Everton.