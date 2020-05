Calciomercato Roma – Nuova pretendente per l’argentino Urzi | News

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma, da qualche tempo, è sulle tracce di Agustín Urzi, classe 2000, attaccante esterno del Banfield. L’argentino è giudicato un ottimo prospetto, per il presente e per il futuro, nonché un elemento idoneo per il 4-2-3-1 del tecnico lusitano, Paulo Fonseca.

Funambolo mancino, non molto alto (168 centimetri) ma veloce e scattante, Urzi è sotto contratto con il suo attuale club fino al 30 giugno 2023 e non ha una valutazione di mercato ancora così alta. Versando 10 milioni di euro, lo si può portare a casa, lavorarci su e farlo esplodere così come nelle sue potenzialità.

I giallorossi, però, rischiano di vedere sfumare il proprio obiettivo, in quanto, secondo ‘calciomercato.it‘, sarebbero tanti i club che, in questi mesi, avrebbero cominciato a muoversi per Urzi. Dopo la Sampdoria, in particolare, su Urzi sarebbe piombato il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Nel caso di una cessione di Jérémie Boga, che piace a Milan, Napoli e Juventus, il nome di Urzi potrebbe tornare spendibile per la prossima campagna acquisti neroverde. Roma, naturalmente, permettendo. Andasse via uno tra Diego Perotti e Javier Pastore i giallorossi affonderebbero il colpo.