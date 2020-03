Calciomercato Roma – Juventus su Zaniolo: la scelta dei giallorossi | Video

CALCIOMERCATO ROMA – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘calciomercato.com‘, a meno di clamorose sorprese, Nicolò Zaniolo, nella stagione 2020-2021, indosserà ancora la maglia della Roma. Una decisione, questa, presa dalla società giallorossa già prima del brutto infortunio ai legamenti che aveva messo fuori causa Zaniolo nello scorso mese di gennaio.

La Roma, infatti, che da mesi si è ‘impegnata’ con Zaniolo rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno 2024, non intende liberarlo così a cuor leggero nonostante le offerte non gli manchino. La Juventus, infatti, è da sempre molto interessata a Zaniolo, classe 1999, ex Inter e Fiorentina: è un vecchio pallino di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, che lo segue da anni e che non perde occasione per elogiarlo.

Anche la Juventus, però, ha capito che su Zaniolo, nel futuro a breve termine, c’è pochissimo margine di manovra. I bianconeri, pertanto, rinvieranno l’assalto all’estate 2021. La Roma, dal canto suo, continuerà a goderselo ed a puntare su di lui: tornerà al massimo della forma per l’inizio della prossima stagione. LEGGI QUI TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

