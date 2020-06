Calciomercato Roma – Giallorossi su Arias, ma quanta concorrenza | News

CALCIOMERCATO ROMA – Nella prossima stagione la Roma di Paulo Fonseca avrà bisogno di rinforzi sulla corsia di destra in difesa, giacché, molto probabilmente, non verrà riscattato Davide Zappacosta dal Chelsea e non verrà trattenuto Rick Karsdorp, che rientrerà dal prestito al Feyenoord.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo iberico ‘AS‘ la Roma sarebbe molto interessata a Santiago Arias, classe 1992, terzino destro dell’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone e della Nazionale Colombiana. Arias dovrebbe lasciare i ‘Colchoneros‘ dopo appena due stagioni perché chiuso, nel suo ruolo, da Kieran Trippier e Šime Vrsaljko.

Sborsando, dunque, appena 11 milioni di euro (questa la cifra richiesta dall’Atlético Madrid), la Roma potrebbe portarsi a casa Arias, terzino solido, esperto e già rodato a buon livello nelle competizioni europee. I giallorossi, però, non sono gli unici che, nella Serie A italiana, vorrebbero avvalersi delle prestazioni del laterale sudamericano.

Per 'AS', infatti, anche Napoli e Inter sarebbero sul calciatore.