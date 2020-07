Calciomercato Roma – Fonseca in bilico: tutti i possibili sostituti | News

CALCIOMERCATO ROMA – Nonostante James Pallotta, Presidente della Roma, gli abbia confermato la fiducia via ‘Twitter‘, il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della compagine giallorossa è tutt’altro che blindato. Anzi. Gli ultimi, deludenti risultati dei giallorossi alla ripresa del campionato di Serie A stanno facendo vacillare la posizione dell’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk, il quale, adesso, rischia di essere esonerato al termine della stagione.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Fonseca rischierebbe, addirittura, di essere licenziato subito qualora le prossime due partite contro Parma e Brescia non dovessero andare bene: al suo posto, in qualità di traghettatore, arriverebbe Alberto De Rossi, il padre di Daniele. In vista, invece, della prossima stagione sarebbero due i nomi che, al momento, solleticherebbero gli appetiti di Franco Baldini, consulente del Presidente Pallotta, per rilanciare la Roma in Italia ed in Europa.

Il primo è quello di Luciano Spalletti, già tecnico giallorosso in due distinti periodi, avvistato qualche giorno fa con Baldini; il secondo, invece, è quello dell’argentino (di origini italiane) Mauricio Pochettino, ex Southampton e Tottenham. Per Fonseca, quindi, saranno giorni davvero complicati da vivere. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>