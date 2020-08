Calciomercato Roma – Ecco quando arriverà l’ufficialità di Pedro | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Come noto ormai da qualche tempo, in vista della stagione 2020-2021, la Roma di Paulo Fonseca potrà contare su un rinforzo in più nel settore degli esterni offensivi: il club giallorosso, infatti, ha preso Pedro Rodríguez, classe 1987, ex Barcellona che si è svincolato dopo gli ultimi cinque anni al Chelsea.

Secondo indiscrezioni, Pedro avrebbe sottoscritto, con la Roma, un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2022, con opzione su un’ulteriore stagione, per un ingaggio di 3 milioni di euro netti l’anno più bonus. Ma i tifosi della Roma, adesso, si interrogano su quando avverrà l’ufficialità dell’acquisto di Pedro.

Il quotidiano ‘Il Messaggero‘ oggi in edicola ha sottolineato come la Roma voglia aspettare per ufficializzare l’arrivo di Pedro in quanto il calciatore canario, in occasione della finale di F.A. Cup disputata domenica scorsa contro l’Arsenal, si è lussato la spalla destra, costringendo i medici ad intervenire sul terreno di gioco con tanto di respiratore per dargli ossigeno.

La Roma, quindi, ha intenzione di richiedere una visita specialistica per Pedro, al fine di comprendere meglio i tempi di recupero, che, ad occhio e croce, dovrebbero essere stimati in almeno 45 giorni. La Roma avrebbe già consigliato a Pedro di operarsi, poiché, con un intervento chirurgico, i tempi per il rientro si accorcerebbero.

L’acquisto, dunque, di Pedro da parte della Roma arriverà soltanto una volta che tutto sarà risolto. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>

