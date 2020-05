Calciomercato Roma – Assalto ai gioielli del Barcellona: le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma pensa già a come rinforzare l’organico del tecnico lusitano Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. E, secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, pensa di farlo sfruttando l’asse di mercato instaurato con il Barcellona ed inaugurato, lo scorso mese di gennaio, dall’arrivo in giallorosso dell’esterno offensivo Carles Pérez, ‘canterano‘ dei blaugrana, in prestito oneroso (un milione) con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni ed eventuali bonus per altri 4,5 milioni di euro.

Sono due, in particolare, i gioielli del Barcellona che Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, vorrebbe portare in estate nella Capitale. Entrambi nel settore di difesa. Il primo è il terzino sinistro Junior Firpo ed il secondo è il centrale Jean-Clair Todibo, a lungo seguito anche dal Milan. Secondo il ‘CorSera‘, il primo è il più difficile da ottenere: arrivato la scorsa estate dal Betis Siviglia, ha già collezionato varie presenze nella prima squadra blaugrana ed è una prestigiosa alternativa al veterano Jordi Alba.

Il secondo, invece, si trova attualmente in prestito allo Schalke 04, ma ha giocato appena 5 partite in Bundesliga. In caso di mancato riscatto da parte della compagine di Gelsenkirchen, farebbe ritorno al Barcellona ed a quel punto la Roma avanzerebbe la sua offerta. Todibo, in giallorosso, sostituirebbe Chris Smalling, il quale sembra sempre più indirizzato verso un ritorno al Manchester United per fine prestito. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>