CALCIOMERCATO – Rinnovo Donnarumma, i dubbi di Raiola / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il tempo stringe. Gianluigi Donnarumma da gennaio potrebbe essere libero di ascoltare altre offerte e firmare con un altro club per la prossima stagione. Il suo contratto col Milan, infatti, scade il prossimo giugno. I rossoneri hanno intenzione, però, di non arrivare a questa situazione e dunque entro fine mese vogliono discutere con Raiola il rinnovo. Gigio vuole rinnovare, ma l’agente è convinto non sia la soluzione migliore. Tuttavia, cercherà di accontentarlo, ma almeno ottenendo il massimo possibile. Il Milan è pronto a confermare lo stipendio di Donnarumma con l’aggiunta di bonus, mentre Raiola vorrebbe una parte fissa più alta. Nella video news tutte le ultime.

