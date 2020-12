CALCIOMERCATO – Rinnovo Calhanoglu, c’è meno distanza / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Dopo settimane difficili, prima di Natale c’è stato l’incontro tra il Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu. Il turco classe 1994 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e le richieste iniziali erano di circa 6 milioni a stagione. Una cifra decisamente fuori portata per i rossoneri, che sono fermi alla proposta di 3,5. Ancora c’è un po’ di forbice, ma che si è ridotta non poco. La sensazione è che alla fine si arrivi alla fumata bianca. Nella video news le ultime a riguardo.

