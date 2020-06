CALCIOMERCATO – Rangnick, i 10 colpi più cari da dirigente / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il futuro di Ralf Rangnick è rossonero. Ormai pochi dubbi: il tedesco arriverà al Milan, da capire solo quando e in che vesti. Di certo sarà lui a gestire il mercato. In questa video news i 10 colpi più costosi da dirigente. Sorprende vedere che quelli più costosi abbiano poi reso molto meno di quelli pagati poco. Sembra quasi che Rangnick abbia più capacità nell’individuare futuri talenti che nello scegliere campioni già affermati. Per maggiori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

