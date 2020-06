CALCIOMERCATO – Rangnick ha scelto Schick! La scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan insegue l’Europa sul campo, ma fuori è già al lavoro Ralf Rangnick per il Milan del futuro. I rossoneri devono rinforzare l’attacco e probabilmente arriveranno almeno due nomi: un centravanti, con Luka Jovic prima scelta in uscita dal Real Madrid e, soprattutto in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic, anche un altro profilo.

Rangnick sembra convinto nel puntare su Patrik Schick, attaccante che ha voluto fortemente al RB Lipsia la scorsa estate. Il ceco è di proprietà della Roma, a meno che i tedeschi non decidano di riscattarlo per 25 milioni. In ogni caso, una cessione costerebbe almeno 33 milioni. Nella video news scopriamo di più su Schick.